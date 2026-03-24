Омским учителям могут вдвое увеличить зарплату

Таким образом депутаты-коммунисты предложили решить проблему кадрового дефицита.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин рассказал об очередной попытке поднять статус учителей. Депутаты внесли законопроект о повышении их зарплат.

– Основная идея не нова, мы предлагаем установить базовый оклад педагогического работника на уровне не менее двух МРОТ за одну ставку, – написал Смолин в ТГ-канале.

Официальная статистика говорит о нехватке не более 2 % педагогов. Однако в реальности, по словам Смолина, школам нужно как минимум 250 тыс. учителей.

– На одной из встреч с активом профсоюза работников образования я услышал про ситуацию в школе крупного города, где большинство учителей уволились, а их нагрузка была распределена между остальными. Учителя вели по 50 уроков в неделю. Это не может не сказаться на качестве преподавания, – отметил Смолин.

Он считает, что если зарплаты повысят, то кадровый голод в образовании снизится.