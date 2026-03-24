Дождался: Кротт спустя год официально стал ректором ОмГУ

фото: министерство образования Омской области

Пресс-служба Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского сообщает, что министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал приказ о назначении Ивана Кротта ректором вуза. Почти год экс-министр образования Омской области лишь исполнял обязанности.

Пресс-служба дает характеристику ректору – уроженец Омской области, кандидат исторических наук, имеет богатый опыт в сфере образования и государственного управления.

В 1999 году он окончил Омский государственный педагогический университет. Трудовую деятельность начал младшим научным сотрудником Омского государственного историко-краеведческого музея. В 1999–2002 годах обучался в аспирантуре ОмГПУ, затем работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом и заведующим кафедрой отечественной истории этого вуза. С 2018 возглавлял педвуз. В последующем работал министром образования Омской области и заместителем председателя правительства Омской области. В ОмГУ им. Ф. М. Достоевского он работает с 25 апреля 2025 года.

– За это время удалось погрузиться во все сферы университетской жизни, понять специфику и вместе с коллективом сделать немало, – прокомментировал свое назначение Кротт.

Ректор пообещал вывести ОмГУ на еще более высокий уровень, сохранив все лучшее, что было создано за это время.