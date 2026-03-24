Общество

Молодого солдата из Омской области посмертно наградили орденом

Он ушел на СВО в 23 года.
погибший Александр Гоферберг

Президент Путин издал указ о посмертном награждении орденом Мужества военнослужащего из Москаленского района Омской области Александра Гоферберга. Вчера, 23 марта, награду вручили его матери Татьяне Владимировне.

Александр Гоферберг родился 28 июня 2001 года в Москаленках. Окончил Роднодолинскую школу. Контракт с Минобороны он заключил 29 августа 2024 года, несмотря на отсутствие боевого опыта.

