Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В поселке под Омском жителей «кошмарит» огромный алабай

Потенциальным жертвам собаки приходится прятаться.
алабай

В сообществе «ЧП Омск» жители деревни Ракитинки Омского района пожаловались на неадекватных соседей, которые выпускают на свободный выгул своего агрессивного питомца. Огромный алабай разгуливает по поселку и нападает на людей.

– На прошлой неделе животное вынудило парня и девушку спрятаться в туалете, а 23 марта очередной житель был вынужден укрыться от собаки в собственном доме. Местные жители неоднократно просили хозяев принять меры – привязать питомца или построить для него вольер, но в ответ получали совет оградить собственные участки, – сообщается в посте.

Одна из жительниц Ракитинки утверждает, что собака не просто проявляет агрессию, а нападает. Факт нападения зафиксировала камера наблюдения. Ракитинцы настроены решительно и готовы идти в суд.

·Общество

В поселке под Омском жителей «кошмарит» огромный алабай

Потенциальным жертвам собаки приходится прятаться.
алабай

В сообществе «ЧП Омск» жители деревни Ракитинки Омского района пожаловались на неадекватных соседей, которые выпускают на свободный выгул своего агрессивного питомца. Огромный алабай разгуливает по поселку и нападает на людей.

– На прошлой неделе животное вынудило парня и девушку спрятаться в туалете, а 23 марта очередной житель был вынужден укрыться от собаки в собственном доме. Местные жители неоднократно просили хозяев принять меры – привязать питомца или построить для него вольер, но в ответ получали совет оградить собственные участки, – сообщается в посте.

Одна из жительниц Ракитинки утверждает, что собака не просто проявляет агрессию, а нападает. Факт нападения зафиксировала камера наблюдения. Ракитинцы настроены решительно и готовы идти в суд.