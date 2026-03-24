Преподаватель Омского ГАУ вошел в международную экспертную комиссию по аккредитации

Доцент Омского государственного аграрного университета принял участие в работе международной экспертной комиссии по аккредитации образовательных программ в Казахстане. Проверка проходила в Торайгыров университете в Павлодаре.

Специализированную аккредитацию с 10 по 11 марта проводила Центрально-Азиатская ассоциация по аккредитации образования. В состав независимой внешней комиссии вошел доцент кафедры агрохимии и почвоведения Омского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Олжас Шойкин.

В первый день эксперты встретились с руководством вуза. Председатель правления – ректор университета Нурлан Медетов рассказал о развитии учебного заведения и его роли в подготовке специалистов для Павлодарской области и Казахстана.

Члены комиссии изучили систему управления университетом, организацию учебного процесса и методической работы. Также рассматривались вопросы научной деятельности, участия преподавателей в международных проектах, публикационной активности, национальных рейтингов и финансового планирования.

Во второй день эксперты осмотрели материально-техническую базу вуза, посетили базы практик и провели интервью с преподавателями, студентами, выпускниками и работодателями. По итогам работы комиссия рекомендовала аккредитовать восемь образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

В Омском аграрном университете отмечают, что участие Олжаса Шойкина в работе международной комиссии подтверждает высокий профессиональный уровень преподавателей вуза и признание их компетенций на международном уровне. Это также подчеркивает роль Омского ГАУ как одного из центров подготовки специалистов для аграрной отрасли.