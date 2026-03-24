Омских школьников научат не тратить время на пустяки

Это сделают ради духовно-нравственного воспитания.

Министерство образования Омской области планирует к 2027 году внедрить во всех образовательных организациях мероприятия по повышению производительности труда и инструменты «бережливого производства». Так чиновники планируют оптимизировать их деятельность. Предполагается, что специалисты смогут максимально эффективно расходовать рабочее время. Это высвободит ресурсы педагогов и администрации, чтобы направить их на духовно-нравственное воспитание детей.

Проект стартовал в марте 2025 года. В прошлом году 110 школ, вузов и колледжей региона уже приняли в нем участие, а в 2026 году уже 400 школ.

Около 70 % заведений работают над дебюрократизацией процессов. Еще 18,5 % оптимизируют внутреннее пространство.