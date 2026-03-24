Антимонопольщики Омска грозят распространителю листовок, похожих на квитанции ЖКХ

Омское управление Федеральной антимонопольной службы сообщает о возбуждении дела по признакам нарушения нескольких пунктов законодательства о рекламе. В ФАС пожаловались омичи, которым в почтовые ящики пришли листовки с рекламной информацией по поверке счетчиков «Метрологической службой».
– Это может расцениваться как нарушение запрета рекламирования «товаров, на реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений» в отсутствие таковых, – отмечают в УФАС.
К тому же оформление листовок практически идентично оформлению платежных квитанций. Недопустимы в полиграфической продукции такого рода и сочетания слов: «предупреждаем Вас», «извещение за январь 2026 года», «во избежание начисления платы за потребление по общему нормативу…», «в случае невыполнения п. 60 Постановления Правительства № 354 произойдет увеличение оплаты за холодное водоснабжение в 3 раза»…
– В совокупности все это воспринимается потребителем как официальные уведомления о проведении поверки. И направлены на привлечение внимания к оказываемым «Метрологической службой» услугам поверки приборов учета воды, – гласит определение ФАС.
Рассмотрение дела назначено на 15 апреля 2026 года.