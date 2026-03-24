Омский завод «Газпромнефть – СМ» стал поставщиком моторных масел для сети российских станций техобслуживания

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» начала реализацию масштабной программы по развитию сети СТО, презентованной на Петербургском международном экономическом форуме 2025 года. В планах – открыть около 100 премиальных станций техобслуживания под брендом G-Drive Energy Service РОЛЬФ.
– Развитие федеральной сети сервисных центров нового формата – стратегический шаг, – подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец. – Опираясь на ресурсы и компетенции лидеров рынка, сеть премиальных СТО получила надежную технологическую базу и постоянный прямой доступ к инновационной продукции. Мы предлагаем передовые моторные масла, профессиональную экспертизу и высокий стандарт сервиса на каждой станции технического обслуживания.
По словам генерального директора группы компаний «РОЛЬФ» Светланы Виноградовой, новый центр станет частью инфраструктуры качественного автомобильного сервиса.
– Вместе с нашим партнером мы создаем инфраструктуру, которая объединяет стандарты качества, цифровые решения и гарантию результата, – отметила Виноградова. – Запуск станции технического обслуживания премиального уровня в Уфе – это вклад в развитие транспортной инфраструктуры всего региона. Наша задача – чтобы в любом регионе страны автовладелец получал сервис на уровне официального дилера и был уверен в каждом километре пути.
Первая СТО уже начала работу в столице Башкортостана. В новом сервисном центре автовладельцам доступен полный комплекс услуг. Станция использует смазочные материалы, поставляемые с ключевого производственного актива компании – омского завода «Газпромнефть-СМ».