Омская маршрутка дважды за день нарушила ПДД на опасном перекрестке

Собственник транспорта получил штрафы.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 24 марта, в УМВД России по Омской области рассказали, что на минувшей неделе внимание полицейских привлек водитель «Газель Next», обслуживавший маршрут № 503 («Микрорайон Загородный» – «СТЦ «МЕГА»). В течение одного дня он дважды нарушил требования дорожных знаков, поворачивая налево на перекрестке улиц Конева и 3-й Енисейской.

– Собственник автомобиля получил «письма счастья» (ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ) и уведомление о ближайшем визите сотрудников Госавтоинспекции, – сообщили в правоохранительных органах.

В ведомстве уточнили, что в ходе встречи с водителями полицейские проведут профилактическую работу.

Отметим, что, по данным УМВД России по Омской области, перекресток улиц Конева и 3-й Енисейской находится под пристальным контролем Госавтоинспекции: здесь регулярно происходят ДТП, так как водители нередко нарушают требования дорожных знаков и совершают опасные маневры.