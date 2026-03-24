Для конного подразделения омской полиции построят новую конюшню

Полицейские кавалеристы появились в Омске в 2015 году, до сих пор лошади базируются далеко от города.
конная полиция

В Омске решено построить новую конюшню для подразделений полиции, которые используют в своей работе по патрулированию лошадей. Такая информация появилась на 12 канале, новость сообщил начальник УМВД России по Омской области Вадим Болотов.

– Это очень значимо, сейчас они находятся далеко от города. Доставлять их на службу очень проблематично. Лошадь требует особого отношения, – сказал он.

Уже выделена земля под нужды такого специфического подразделения.

– Я думаю, что мы в течение текущего и следующего года уже сделаем под наших лошадей новую конюшню, – отметил Болотов.

Добавим, что конная полиция была создана в Омской области в 2015 году. Кавалеристы-полицейские патрулируют леса, парки и частный сектор.

·Общество

Для конного подразделения омской полиции построят новую конюшню

Полицейские кавалеристы появились в Омске в 2015 году, до сих пор лошади базируются далеко от города.
конная полиция

В Омске решено построить новую конюшню для подразделений полиции, которые используют в своей работе по патрулированию лошадей. Такая информация появилась на 12 канале, новость сообщил начальник УМВД России по Омской области Вадим Болотов.

– Это очень значимо, сейчас они находятся далеко от города. Доставлять их на службу очень проблематично. Лошадь требует особого отношения, – сказал он.

Уже выделена земля под нужды такого специфического подразделения.

– Я думаю, что мы в течение текущего и следующего года уже сделаем под наших лошадей новую конюшню, – отметил Болотов.

Добавим, что конная полиция была создана в Омской области в 2015 году. Кавалеристы-полицейские патрулируют леса, парки и частный сектор.