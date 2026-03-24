Выглядит как булыжник: омские врачи удалили огромный камень

55-летняя пациентка при этом не чувствовала особого дискомфорта.

В Минздраве Омской области сообщили об уникальной операции – врачи урологического отделения Областной клинической больницы удалили камень из мочевого пузыря размером более 10 см.

– Для сравнения: это примерно как крупный мужской кулак, – отметили в министерстве.

Главной жалобой 55-летней пациентки была слабость и похудение. Но обследование (УЗИ и МСКТ) показало, что в мочевом пузыре у женщины находится огромный камень. Его давление на органы привело к почечной недостаточности. Уролог Давид Амбарцумян выполнил операцию и полностью удалил камень из мочевого пузыря.

В минздраве отмечают, что мочекаменная болезнь составляет 40 % всех урологических заболеваний в России, на камни мочевого пузыря приходится 5 % всех случаев. Чаще у мужчин – 5 %, реже у женщин – 2 %.

– Камни образуются при нарушении обмена веществ (повышение кальция, оксалатов, уратов), к факторам риска относят недостаток жидкости, хронические воспаления, наследственность, – отметили в минздраве.

Советуют при этом пить больше воды, есть больше овощей и фруктов, следить за весом и вести активный образ жизни. Регулярно проходите осмотры у уролога, особенно если есть предрасположенность.