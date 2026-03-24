В нежилом районе на окраине Омска хотят разместить спортплощадку

Мэрия Омска предлагает в аренду два земельных участка.

В Омске объявлен аукцион по предоставлению двух земельных участков в аренду. Один из них под спортплощадку, другой – под стоянку.

Площадку под занятие спортом предлагают разместить в Советском округе в районе строения № 52. Он площадью 5000 кв. м. Начальная цена – 150 800 рублей в год. Срок действия договора аренды – пять лет.

Земельный участок под стоянку предлагают на улице Суворова/улице Поворотникова в Кировском округе. Также на пять лет. Его площадь – больше 32 кв. м. Начальная цена предмета аукциона – 11 100 рублей в год.

Приема заявок на участие в аукционе завершается 3 апреля 2026 года. Как сообщает департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска, победители будут определены 8 апреля.