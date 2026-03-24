Хоценко сообщил о продолжении капитального ремонта авиационного колледжа в Омске

Во время ремонта занятия будут продолжаться в соседних корпусах.

В Омске продолжается капитальный ремонт главного корпуса Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского. О ходе работ сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Обновление образовательного учреждения проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке партии «Единая Россия».

Ремонтные работы рассчитаны на два года и затрагивают сразу несколько объектов учебного заведения. Основной этап сейчас проходит в главном корпусе колледжа, расположенном на улице Ленина. В прошлом году здесь провели масштабное обновление внешнего облика здания: отремонтировали фасад, заменили оконные конструкции, а также по инициативе главы региона была установлена архитектурная подсветка, подчеркнувшая исторический облик здания в центре города.

С февраля текущего года строители приступили к внутренним работам. В здании проводится комплексное обновление помещений: ремонтируются потолки и лестничные пролеты, меняются напольные покрытия, приводятся в порядок входные группы и выполняется внутренняя отделка.

По информации региональных властей, значительная часть работ уже выполнена на третьем этаже корпуса. Здесь практически завершена укладка новых полов, а в настоящее время строители заканчивают мелкие отделочные операции. На втором этаже продолжается активная стадия ремонта – ведется штукатурка стен, монтаж напольных покрытий и последующая внутренняя отделка помещений.

Параллельно с работами в главном корпусе продолжается обновление и других объектов колледжа. В частности, ремонт проводится в здании учебного корпуса на улице Волховстроя, а также в общежитии образовательного учреждения. Таким образом модернизация затрагивает сразу несколько ключевых инфраструктурных объектов колледжа.

Как отметил Виталий Хоценко, реализация проекта идет в соответствии с установленными сроками.

Несмотря на масштабный ремонт, образовательный процесс в колледже не останавливается. Студенты продолжают обучение в других корпусах учебного заведения, что позволяет проводить обновление зданий без перерыва в учебной деятельности.

Капитальный ремонт авиационного колледжа направлен на создание более комфортных и современных условий для подготовки специалистов авиационной отрасли. После завершения всех работ учебное заведение получит обновленные учебные помещения, модернизированную инфраструктуру и улучшенные условия для студентов и преподавателей.