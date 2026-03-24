Омское отделение ЛДПР запустило проект подготовки будущих депутатов

В Омском региональном отделении ЛДПР стартовал четвертый сезон кадрового проекта «ЛДПР.Старт». Программа направлена на обучение и поддержку людей, которые хотят связать свою деятельность с политикой и представлять интересы жителей региона.

Проект реализуется на федеральном уровне и призван выявлять инициативных активистов в регионах. Участникам предлагают образовательную программу, наставничество опытных политиков и политтехнологов, а также помощь в реализации собственных общественных инициатив.

Как отметил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, партия заинтересована в привлечении в свои ряды людей, готовых работать на благо своих городов и сел и не бояться сложных задач.

– «ЛДПР.Старт» – это возможность заявить о себе, стать частью команды и попробовать силы в политике, – подчеркнул руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Омской области Антон Берендеев. – Многие действующие депутаты и представители партии в органах законодательной власти – выпускники этого проекта. Здесь не важны регалии, главное – желание работать и менять свой регион к лучшему.

По его словам, успешные участники программы смогут получить поддержку партии и шанс попасть в списки кандидатов на выборах различного уровня.

Принять участие в проекте могут все желающие. Для этого необходимо подать заявку на сайте программы до 31 марта.