В северном районе Омской области закрывают детский сад

В администрации Муромцевского района нет средств на ремонт.

фото: https://ds8-muromcevo-r52.gosweb.gosuslugi.ru/ Детский сад № 8 в районном центре Муромцево под угрозой закрытия, он располагается на ул. Мелиоративной, обслуживает густонаселенный микрорайон и является одним из старейших в поселке с хорошей репутацией и своими давними традициями: несколько поколений нынешних муромчан были воспитанниками этого учреждения дошкольного образования.

– Местные жители возмущены: они считают, что решение властей может нанести серьезный удар по демографии района и лишить молодых родителей жизненно важной поддержки, – опубликован гневный пост в группе «Голос Муромцево».

В следующем году детскому саду исполняется 55 лет, он был ведомственным – построен передвижной механизированной колонной треста «Мелиоводстрой». В 1999 году учреждение было официально зарегистрировано как детский сад № 8. Одна из причин закрытия – состояние строения, в большей части ремонта требует крыша.

– Кровля требует срочного ремонта, но администрация Муромцевского района ссылается на отсутствие средств в бюджете, – сообщается в посте.

В комментариях к посту от администрации Муромцевского района был дан ответ.

– После экспертизы примем решение о судьбе сада: продолжить работу или закрыть. Пока он функционирует в обычном режиме, – откомментировали в администрации.

Сейчас в саду числится около 50 детей, большая часть из них постоянно посещает детский сад. Удаленность микрорайона, в обиходе получившего название «поселок мелиораторов» или «ммс», от центра и ближайших детсадов делало это учреждение весьма востребованным для жителей этой территории. Муромчане надеются, что детский сад будет отремонтирован и отпразднует свой следующий юбилей.