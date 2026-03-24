Шапки, футболки, носки: разработана коллекция одежды «Омская драма»

Старт продаж новинок от омского бренда одежды «Простошапка», который заколлабился с Омской драмой, приурочен ко Дню театра, 27 марта.

Фото: Валерий Леганов

Новая линейка одежды от омского бренда «Простошапка» включает в себя базовые вещи – футболки, свитшоты, головные уборы и аксессуары, представленные в строгом черном цвете, что подчеркивает сдержанность и актуальность коллекции.

Дизайн новинок построен на принципах минимализма, избегая шаблонных театральных мотивов. Основными элементами стали узнаваемая надпись «Омская драма» и характерная горизонтальная зеленая полоса, отсылающая к цвету фасада театра.

Коллекция успешно переплетает элементы уличной моды с историческим обликом старейшего в регионе театра, чье здание само по себе является архитектурным памятником начала прошлого века.

– Идея коллаборации с Омским драматическим театром родилась давно. Я считаю театр культурным кодом города, а его актеров – суперзвездами. У нас уже был опыт успешных коллабораций, и мы захотели создать что-то особенное вместе с драмтеатром. Классическое искусство и современная культура могут идти рука об руку. Мы искали способ сделать театр, символ традиции, ближе молодому поколению, которое общается на языке самоиронии и уличной моды, – отметила основатель бренда «Простошапка» Елена Харламова.

Само название проекта несет глубинный смысл: «Омская драма» в современном контексте звучит как отражение молодежного сленга, придавая термину «драма» новое, самоироничное звучание, близкое молодой аудитории. Таким образом, коллаборация становится мостом между классическим искусством и современными реалиями, соединяя традиции и юмор, сцену и городскую жизнь.

– Это наш первый опыт сотрудничества с локальным брендом одежды, и мы рады, что это «Простошапка», узнаваемый омский бренд, создающий стильные вещи с символикой города. Мы находимся буквально рядом, и идея совместного проекта возникла естественно. Коллекция практична и универсальна. Символично, что в ней есть шапки – они будут напоминать о театре и городе. Для нас это важный шаг в развитии сувенирной продукции, – подчеркнула менеджер по развитию Омского академического театра драмы София Лапухина.

В целом коллаборация показывает театр как открытое культурное пространство, способное общаться со зрителем на языке современности и моды. Коллекция позиционирует театр не только как место для спектаклей, но и как знаковый элемент городской культуры, формирующий уникальный образ Омска.

Приобрести новинки можно будет уже скоро, начиная с 27 марта. Старт продаж приурочен ко Дню театра.