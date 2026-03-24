В Омской области рецидивист держал старушку в подвале восемь дней

Накануне он с «гастролью» прошелся по родному селу, совершив сразу несколько преступлений.

Прокуратура Омской области сообщает, что к 11 годам колонии особого режима суд приговорил жителя Шербакульского района за покушение на убийство пожилой женщины и сразу несколько имущественных преступлений.

«Гастроли» бывшего заключенного, между прочим отбывшего десятилетний срок в местах лишения свободы, начались в августе 2024 года. Сначала он похитил 5 тысяч у пожилой односельчанки под предлогом оказания помощи тяжело больному ребенку, после на застолье украл у одного знакомого велосипед, а у другого – телефон и банковскую карту. 9 сентября 2024 года в доме у 72-летней пенсионерки отобрал у нее 1600 рублей и мобильный телефон с зарядным устройством стоимостью 2600 рублей.

– Чтобы скрыть преступление, мужчина связал потерпевшую, ударил ногой по голове и сбросил в подпол, накрыв крышкой. Дверь в дом он закрыл на замок, а веранду подпер флягой, – сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

Дочь пенсионерки забила тревогу, и спустя восемь дней женщину обнаружили в погребе. Она находилась в истощенном состоянии с множественными телесными повреждениями. Пенсионерка была госпитализирована.

Уголовное дело расследовало СУ СК России по Омской области, с учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде 11 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), чч. 1, 3 ст. 158 УК РФ (кража).