«Единая Россия» собрала более 16 тысяч предложений в новую программу партии

Фото: Единая Россия

В Москве прошло заседание Генерального совета партии «Единая Россия», на котором обсудили подготовку к избирательной кампании 2026 года и формирование новой Народной программы. В документ уже поступило более 16 тысяч предложений от граждан.

По словам секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, инфраструктура «Единой России» полностью готова к проведению избирательной кампании.

– Вся инфраструктура партии готова и загружена, мы находимся в активной фазе проведения предварительного голосования и избирательной кампании, – отметил он. – Наша задача – организованно пройти этот путь.

За последние пять лет число сторонников партии увеличилось на 300 тысяч и достигло 938 тысяч человек. Членами партии являются более 2,65 млн человек. Среди активистов – около 200 тысяч представителей «Молодой гвардии Единой России» и более 250 тысяч участниц «Женского движения Единой России». В Омской области на начало 2026 года насчитывается свыше 21,5 тысячи сторонников партии.

Собранные предложения лягут в основу обновленной Народной программы. Сбор инициатив продолжается на сайте естьрезультат.рф, также партия проводит офлайн-площадки для обсуждения программы в 16 крупных городах страны.

Новый программный документ будет состоять из двух частей. Первая – предвыборная программа с конкретными решениями актуальных задач и планом работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Вторая часть будет посвящена идеологическим и ценностным ориентирам, а также стратегическому образу развития России.

Параллельно партия проводит предварительное голосование, по итогам которого определятся кандидаты, представляющие «Единую Россию» на выборах. В процедуре предусмотрены дополнительные меры поддержки для участников и ветеранов специальной военной операции: к результатам электронного голосования для них добавляется 25 %, а также действует система наставничества.

Владимир Васильев, заместитель секретаря Генсовета партии, отметил, что фракция «Единой России» – законодательная опора президента в парламенте. Он добавил, что ключевой задачей остается реализация поручений президента по итогам съездов партии, посланий Федеральному собранию и заседаний Государственного совета.

Среди реализованных инициатив партии – упрощение получения социального контракта через портал «Госуслуги». Теперь подать заявление и направлять отчетные документы можно дистанционно. В 2025 году в Омской области было заключено 3463 социальных контракта. По данным партии, более 82 % участников программы смогли увеличить свои доходы, а почти 40 % вышли из-за черты бедности.

Отдельное направление законодательной работы связано с поддержкой участников специальной военной операции и их семей. По словам Владимира Васильева, с 2022 года в этой сфере принято 157 федеральных законов.