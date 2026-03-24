Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
Спорт

«Ястребы против волков»: омский «Авангард» начинает борьбу за Кубок Гагарина

Омичи выиграли три из четырех очных встреч.
Авангард

Сегодня, 24 марта, в Омске состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором «Авангард» примет нижнекамский «Нефтехимик». Игра пройдет на «G-Drive Арене».

Всего в КХЛ команды провели 58 очных встреч. Лидирует «Авангард» – на его счету 37 побед, у нижнекамцев – 21. В нынешнем регулярном чемпионате соперники встречались четыре раза. «Ястребы» одержали три победы со счетом 2:1, 3:0 и 4:3, а «волки» выиграли один матч – 6:5.

Сумеют ли омичи одержать первую победу в плей-офф, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 19:30 по омскому времени.

·Спорт

«Ястребы против волков»: омский «Авангард» начинает борьбу за Кубок Гагарина

Омичи выиграли три из четырех очных встреч.
Авангард

Сегодня, 24 марта, в Омске состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором «Авангард» примет нижнекамский «Нефтехимик». Игра пройдет на «G-Drive Арене».

Всего в КХЛ команды провели 58 очных встреч. Лидирует «Авангард» – на его счету 37 побед, у нижнекамцев – 21. В нынешнем регулярном чемпионате соперники встречались четыре раза. «Ястребы» одержали три победы со счетом 2:1, 3:0 и 4:3, а «волки» выиграли один матч – 6:5.

Сумеют ли омичи одержать первую победу в плей-офф, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 19:30 по омскому времени.