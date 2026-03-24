Захар ПРИЛЕПИН: «В культурном пространстве страны нужно повторить опыт 1943 года»

Известный писатель призвал коллег создавать произведения о войне на Донбассе уже сейчас.

Общественный и военный деятель, литератор, автор популярного телевизионного проекта «Уроки русского» Захар Прилепин прокомментировал обвинения в торопливости, адресованные авторам повестей о донбасской войне.

– Нужно время для осмысления. Лучшая проза о Великой Отечественной была написана уже после войны! – уверяют писателей и поэтов осторожничающие оппоненты.

По мнению Прилепина, такая трактовка событий в корне не верна.

– Не знаю, какую именно «лучшую прозу» имеют в виду люди, произносящие подобное. Могу рассказать лишь о тех книгах, что изучаются в российских школах и университетах: до сих пор именно эти книги считались у нас классической прозой о войне. Основной массив романа «Они сражались за Родину» написан Михаилом Шолоховым с 1942 по 1944 год: новые главы тут же публиковались в главных советских газетах, – сказал Захар Прилепин.

Также он напомнил, что в самый разгар войны, в 1943 году, Львом Славиным была написана повесть «Мои земляки». В том же году повесть была экранизирована под названием «Два бойца» с Марком Бернесом и Борисом Андреевым в главных ролях. Кстати, в кинокартине впервые прозвучала песня «Темная ночь», которая практически сразу ушла в народ. Ставшую классикой страшную военную повесть «Это мы, Господи!» Константин Воробьев написал в 1943 году. Военная повесть «Дни и ночи» Константина Симонова опубликована в 1944 году. Военная повесть Леонида Леонова «Взятие Великошумска» увидела свет в 1944 году. Классическая повесть Валентина Катаева «Сын полка» – в 1944-м. Повесть «В окопах Сталинграда» Виктор Некрасов начал писать в госпитале в 1944 году и закончил в 1945-м.

Прилепин заявил, что люди, которые утверждают, что лучшая проза о войне написана после войны, просто не знают предмета разговора. И даже если взять действительно послевоенные произведения, то золотой запас так называемой лейтенантской прозы («Батальоны просят огня» Юрия Бондарева, «Южнее главного удара» Григория Бакланова, «Последний боец» Василя Быкова и т. д.) был опубликован спустя всего лишь 12 лет после Победы.

– Мы сегодня проживаем тот самый, 12-й год с начала текущего конфликта на Донбассе. Кто-нибудь может внятно объяснить, сколько нам еще нужно подождать для того, чтобы осмыслить происходящее? – задается риторическим вопросом Захар Прилепин.

Стоит отметить, что сам писатель в своем творчестве неоднократно обращался к теме событий, развернувшихся на сопредельных с Украиной территориях. Так, в книге «Ополченский романс» Прилепин собрал правдивые и порой шокирующие истории о простых людях Донбасса, отстаивающих свое право быть русскими. В основу романа-фантасмогории «Некоторые не попадут в ад» лег собственный военный опыт Прилепина.

Лауреат «Большой книги» и «Национального бестселлера», Прилепин также поддерживает молодых патриотически настроенных авторов. В частности, он помог с изданием сборника стихов омича Амира Сабирова, который в свои 18 лет добровольно отправился «за ленту».