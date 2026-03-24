Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
Общество

Весеннее тепло в Омске омрачится гололедицей

Днем воздух прогреется до +9 °С.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 24 марта, в Омске и Омской области температура воздуха днем составит +4…+9 °C.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 15 м/с. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление будет расти.

В ночные часы температура опустится до 0…–5 °C. Осадков не прогнозируется, однако местами возможны туман и изморозь.

На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

