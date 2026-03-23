Омский итальянец произвел фурор на кулинарном шоу, но не совладал с ватрушкой

Повар из Омска принял участие в кулинарном поединке, но до финала не дошел.

Фото: friday.ru

Сегодня, 23 марта, в эфир вышла серия популярного шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница!», героем которого стал омский итальянец Клаудио Дриго. Чтобы задобрить судей – Константина Ивлева и Рената Агзамова – участник сделал ставку на классику своей родины и приготовил домашнюю пасту фетучини.

Кулинарный талант Дриго оценил Константин Ивлев, пригласив его в свою команду. В первом раунде омич подтвердил свой класс, идеально справившись с заданием по приготовлению итальянского мясного хлеба. Блюдо получилось настолько аутентичным, что не оставило сомнений в профессионализме повара.

Однако путь к победе преградил десерт. В следующем этапе участник испек «королевскую ватрушку по-омски», однако удивить главного кондитера страны Рената Агзамова этим блюдом Дриго не удалось. Итальянский темперамент и мастерство в приготовлении пасты не помогли совладать с сибирской выпечкой, и повар покинул проект.