На Омскую область надвигается кадровый голод

По предварительным данным кадровиков, к 2032 году в регионе будет не хватать 200 тыс. сотрудников.

Кадровый центр Омской области объявил о начале всероссийского опроса предприятий, результаты которого лягут в основу стратегии развития рынка труда на ближайшие семь лет. В прошлом году в нем приняли участие более 6,7 тыс. региональных компаний.

Согласно предварительным расчетам экспертов, до 2032 года экономике региона потребуется порядка 195,9 тыс. квалифицированных специалистов. Основной кадровый голод ожидается в ключевых отраслях: более 20 % вакансий придется на обрабатывающие производства, около 16 % – на сферу транспорта и логистики и еще 10 % – на здравоохранение.

Так, региону особенно нужны кадры со средним специальным образованием. В список самых дефицитных вошли профессии медика, педагога, инженера, электрика, а также водителя и тракториста.

Как отметили в кадровом центре, такой долгосрочный прогноз станет дорожной картой для учебных заведений. Это позволит вузам и колледжам заранее адаптировать свои программы под реальные запросы бизнеса, чтобы выпускники гарантированно получали рабочие места по специальности сразу после получения диплома.