В Омске «Авангард» поздравил «почти своего» Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ

На фасаде «G-Drive Арены» появилось видеопоздравление для форварда, который едва не стал игроком «Авангарда» 20 лет назад.
Арена, Овечкин

Сегодня, 23 марта, омский «Авангард» оригинально отметил грандиозное достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. На медиафасаде «G-Drive Арены» появилась яркая инсталляция в честь 1000-й шайбы россиянина в НХЛ.

Свою юбилейную, тысячную шайбу, с учетом плей-офф, Овечкин забросил вчера, 22 марта, в матче против «Колорадо». На 55-й минуте встречи при счете 1:2 в пользу соперника Александр реализовал большинство, фирменным броском восстановив равновесие. Теперь на счету 40-летнего форварда 923 гола в регулярных чемпионатах и 77 – в плей-офф. Овечкин стал вторым игроком в истории лиги, преодолевшим этот рубеж. Впереди только Уэйн Гретцки, у которого в сумме 1016 точных попаданий.

Овечкин и Никитин

Напомним, что 20 лет назад, в 2005 году, «Авангард» попытался перехватить форварда у московского «Динамо», предложив контракт на баснословные по тем временам 1,8 млн долларов. Александр даже успел подписать предварительное соглашение и провести тренировку в форме «ястребов», однако ни одного официального матча за «ястребов» тогда он сыграть не успел – он уже был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ.

·Спорт

В Омске «Авангард» поздравил «почти своего» Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ

На фасаде «G-Drive Арены» появилось видеопоздравление для форварда, который едва не стал игроком «Авангарда» 20 лет назад.
Арена, Овечкин

Сегодня, 23 марта, омский «Авангард» оригинально отметил грандиозное достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. На медиафасаде «G-Drive Арены» появилась яркая инсталляция в честь 1000-й шайбы россиянина в НХЛ.

Свою юбилейную, тысячную шайбу, с учетом плей-офф, Овечкин забросил вчера, 22 марта, в матче против «Колорадо». На 55-й минуте встречи при счете 1:2 в пользу соперника Александр реализовал большинство, фирменным броском восстановив равновесие. Теперь на счету 40-летнего форварда 923 гола в регулярных чемпионатах и 77 – в плей-офф. Овечкин стал вторым игроком в истории лиги, преодолевшим этот рубеж. Впереди только Уэйн Гретцки, у которого в сумме 1016 точных попаданий.

Овечкин и Никитин

Напомним, что 20 лет назад, в 2005 году, «Авангард» попытался перехватить форварда у московского «Динамо», предложив контракт на баснословные по тем временам 1,8 млн долларов. Александр даже успел подписать предварительное соглашение и провести тренировку в форме «ястребов», однако ни одного официального матча за «ястребов» тогда он сыграть не успел – он уже был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ.