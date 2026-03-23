В Омске «Авангард» поздравил «почти своего» Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ

На фасаде «G-Drive Арены» появилось видеопоздравление для форварда, который едва не стал игроком «Авангарда» 20 лет назад.

Фото: t.me/omskiyavangard

Сегодня, 23 марта, омский «Авангард» оригинально отметил грандиозное достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. На медиафасаде «G-Drive Арены» появилась яркая инсталляция в честь 1000-й шайбы россиянина в НХЛ.

Свою юбилейную, тысячную шайбу, с учетом плей-офф, Овечкин забросил вчера, 22 марта, в матче против «Колорадо». На 55-й минуте встречи при счете 1:2 в пользу соперника Александр реализовал большинство, фирменным броском восстановив равновесие. Теперь на счету 40-летнего форварда 923 гола в регулярных чемпионатах и 77 – в плей-офф. Овечкин стал вторым игроком в истории лиги, преодолевшим этот рубеж. Впереди только Уэйн Гретцки, у которого в сумме 1016 точных попаданий.

Напомним, что 20 лет назад, в 2005 году, «Авангард» попытался перехватить форварда у московского «Динамо», предложив контракт на баснословные по тем временам 1,8 млн долларов. Александр даже успел подписать предварительное соглашение и провести тренировку в форме «ястребов», однако ни одного официального матча за «ястребов» тогда он сыграть не успел – он уже был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ.