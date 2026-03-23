Омский депутат Госудмы Смолин раскритиковал введение нового предмета в школах

Парламентарий считает, что лишняя нагрузка на младшеклассников не улучшит качество воспитания.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин раскритиковал планы по внедрению в образовательную программу нового внеурочного курса «Моя семья». Предполагается, что уже с 1 сентября 2026 года учащиеся 1–4 классов начнут изучать основы семейных ценностей, однако депутат Госдумы призывает к максимальной осторожности в вопросах расширения школьной программы.

– Моя позиция заключается в том, что дети сейчас перегружены, поэтому любой новый предмет нужно тщательно взвесить, прежде чем вводить в школьный курс, – сообщил парламентарий.

По его мнению, механическое добавление часов в расписание не гарантирует положительного результата. Парламентарий подчеркивает, что темы семейного воспитания можно успешно интегрировать в уже существующие гуманитарные дисциплины без создания отдельных курсов.

Политик также провел параллель с советским опытом, отметив, что подобные дисциплины традиционно предназначались для более зрелой аудитории. Он выразил сомнение в целесообразности преподавания таких сложных этических категорий именно в начальном звене, где дети еще не готовы к глубокому анализу семейной психологии.

Несмотря на дискуссии, окончательное решение о внедрении курса останется за руководством конкретных школ и родительскими комитетами. В Министерстве просвещения ранее уточняли, что занятия будут носить внеурочный характер, а их формат должен быть максимально интерактивным и доступным для понимания младшими школьниками.