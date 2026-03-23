В России собираются запретить скидки на маркетплейсах

Минпромторг готовит масштабную реформу онлайн-торговли для защиты малого бизнеса и обычных магазинов.

В России обсуждается радикальное изменение правил работы крупнейших интернет-площадок. Минпромторг РФ выступил с инициативой лишить маркетплейсы возможности самостоятельно устанавливать скидки и влиять на итоговую стоимость продукции. Как сообщает «РБК», согласно проекту новой модели торговли право определять ценник должно полностью закрепиться за продавцами.

На первом этапе реформы онлайн-платформы обяжут согласовывать любые акции с поставщиками. Предприниматели получат возможность накладывать вето на распродажи как конкретных позиций, так и всего ассортимента, причем такие отказы не должны становиться поводом для ухудшения условий сотрудничества со стороны площадки. В перспективе участие агрегаторов в ценообразовании планируют исключить вовсе. В профильном министерстве полагают, что демпинг со стороны маркетплейсов создает неравную конкуренцию и перетягивает покупателей из традиционного ритейла, что особенно бьет по региональному малому бизнесу.

По прогнозам ведомства, доля онлайн-продаж продуктов к 2030 году может вырасти до 15 %, что требует оперативного регулирования рынка. Помимо ценового вопроса, власти предлагают запретить торговлю продуктами по посредническим схемам без перехода права собственности, ввести ответственность площадок за нарушения их партнеров и постепенно поднять НДС на импортные товары до 22 % к 2029 году.

Также реформа может затронуть работу пунктов выдачи заказов: минпромторг предлагает разрешить создание «мультибрендовых» ПВЗ и ограничить частоту изменения условий договоров с партнерами – пересматривать правила разрешат не чаще одного раза в квартал.