Омский бизнесмен заплатит полмиллиона за упавшее на машину дерево

В ходе судебного процесса предприниматель пытался переложить вину на УДХБ и ветер.

Фото создано при помощи ИИ

Куйбышевский районный суд Омска поставил точку в споре о возмещении ущерба за разбитый автомобиль. Инцидент произошел летом прошлого года у кафе «Карамель» на улице Комиссаровской. На припаркованную машину «Киа» рухнуло дерево, причинив иномарке серьезные повреждения.

В ходе разбирательства выяснилось, что земля, на которой росло аварийное дерево, принадлежит ООО «Кристалл». Представители компании пытались переложить ответственность на бюджетное учреждение «УДХБ», заявляя, что дорожники ранее отказались спиливать опасный объект. Однако суд эти доводы отклонил: по закону именно собственник участка обязан следить за безопасностью своих зеленых насаждений.

Версию ответчика о том, что виной всему стал шквалистый ветер, арбитр также не счел убедительной. Экспертиза показала, что дерево было аварийным долгое время, и при должном контроле ЧП можно было избежать. Суд не нашел нарушений и в действиях водителя, так как запрещающих знаков на месте парковки не было.

В итоге с ООО «Кристалл» в пользу владельца авто взыскали 492 тыс. рублей. Исковые требования к городскому УДХБ были полностью отклонены. Приговор пока не вступил в законную силу. Решение еще может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.