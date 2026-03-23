Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

У омичей снова заберут ненужные им покрышки

Акция планируется уже на этой неделе.
грузовик со старыми шинами

С 25 по 27 марта в Омске вновь планируется акция по сбору отработанных автомобильных шин. Пункты приема будут будут работать с 09:00 до 15:00 по адресам:

  • Октябрьская, 127 (ТК «Бутырский базар»);
  • Комарова, 2/2 (ТК «Маяк»).

Омичи могут бесплатно сдать там ненужные покрышки от легковых и грузовых автомобилей размером до R22,5 включительно, а также камеры легковых или грузовых шин. Их отправят на переработку.

Не принимаются:

  • шины от сельскохозяйственной, грузовой и специализированной техники;
  • крупногабаритные и поврежденные шины;
  • покрышки от юридических лиц.
·Авто

У омичей снова заберут ненужные им покрышки

Акция планируется уже на этой неделе.
грузовик со старыми шинами

С 25 по 27 марта в Омске вновь планируется акция по сбору отработанных автомобильных шин. Пункты приема будут будут работать с 09:00 до 15:00 по адресам:

  • Октябрьская, 127 (ТК «Бутырский базар»);
  • Комарова, 2/2 (ТК «Маяк»).

Омичи могут бесплатно сдать там ненужные покрышки от легковых и грузовых автомобилей размером до R22,5 включительно, а также камеры легковых или грузовых шин. Их отправят на переработку.

Не принимаются:

  • шины от сельскохозяйственной, грузовой и специализированной техники;
  • крупногабаритные и поврежденные шины;
  • покрышки от юридических лиц.