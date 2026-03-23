В Омске массово открываются участковые пункты полиции

Три опорных пункта открылись после ремонта.

Сегодня, 23 марта, стало известно об открытии трех участковых пунктов полиции после ремонта. Торжественное открытие объектов прошло с традиционным перерезанием красной ленты, в котором приняли участие мэр Омска Сергей Шелест и первый заместитель начальника регионального УМВД Юрий Виноградов.

Так, обновили участок № 3 (ОП № 2), расположенный в доме № 34 по улице 2-й Солнечной на Левобережье. Как рассказали в УМВД, участок охватывает территорию, где проживает более 19 тыс. человек. Только с начала текущего года от омичей поступило 878 обращений. По результатам проверок участковые уже раскрыли шесть преступлений и пресекли почти 70 административных правонарушений.

Еще два обновленных пункта распахнули двери в Советском округе на улице Марка Никифорова. Помещения здесь полностью преобразились: внутри установили современную оргтехнику, новую мебель и актуальные информационные стенды. На территории пунктов находится около 550 жилых домов, где проживают порядка 50 тыс. омичей. Также в зоне работы участковых находятся ведущие вузы города: ОмГТУ, СибАДИ и ОмГМУ.

Как отметили в областном УМВД, работа участковых остается одним из самых востребованных направлений. За два первых месяца 2026 года сотрудники этих подразделений приняли более тысячи заявлений от граждан, пресекли 127 правонарушений и раскрыли 10 уголовных дел.