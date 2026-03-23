Мошенники выманили деньги у сотрудницы омского банка

Женщина поверила в существование «безопасного счета».

Мошенники обманули 35-летнюю работницу банка. Женщина потеряла 330 тыс. рублей.

Как сообщили в полиции, сначала омичке позвонил якобы представитель оператора и сообщил об истечении договора на оказание услуг. Чтобы продлить договор и продолжить пользоваться номером телефона и связью, требовалось продиктовать код из СМС. Женщина продиктовала код.

Затем ей пришло сообщение якобы с портала «Госуслуги». Оно гласило, что в личный кабинет женщины попали мошенники, выгрузили ее персональные данные и готовятся украсть ее деньги.

Следом лжесотрудник Центробанка сказал омичке, что спасти сбережения можно, переведя их на «безопасный счет». Женщина так и сделала, после чего оформила кредит и перевела на чужой счет и эти деньги. Только когда этот сотрудник стал уговаривать омичку взять еще несколько кредитов, она поняла, что имеет дело с мошенником.

Женщина обратилась в полицию. Преступников ищут.