Отчаянные омичи уже открыли сезон сапбординга на Иртыше

В соцсетях появилось видео, как любители экстрима покоряют холодную реку, не дожидаясь ледохода.

Фото: t.me/omskkoroche

Омские любители водных видов спорта решили не ждать официального прихода тепла и полного освобождения рек ото льда. В городских пабликах появились кадры, на которых первые сапбордисты уже «обкатывают» Иртыш.

На записи видно, как один из смельчаков уверенно маневрирует на доске среди ледяных глыб, в то время как остальная группа единомышленников отдыхает на берегу, готовясь к заплыву.

Отметим, что подобные развлечения в конце марта могут быть смертельно опасны. Сейчас температура воды в Иртыше не превышает 3 °C. Даже для подготовленных и закаленных людей падение в воду такой температуры грозит проблемам со здоровьем в дальнейшем.