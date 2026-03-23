Компенсацию отменили: приговор виновникам крупного пожара в Омске вступил в силу

Их отправили на принудительные работы.

Фото: t.me/sledcom_omsk

В Омской области вступил в законную силу приговор по делу о пожаре в Новоалександровке. Однако в нем произошли изменения.

Напомним, 6 мая 2022 года в микрорайоне Новоалександровка произошел пожар. Огонь уничтожил 25 домов. Один человек погиб, несколько пострадали.

Виновными признали бывшего начальника котельного цеха ТЭЦ-4 Евгения Масленникова и бывшего мастера ООО «ПромТЭК» Виталия Крючкова. Оказалось, что бригада подрядчика проводила огневые работы на территории насосной станции ТЭЦ-4 с использованием пропановых резаков и углешлифовальных машин. Они нарушили правила безопасности и подпалили сухую траву, после чего огонь распространился на дома.

Советский районный суд Омска отправил обоих виновников на принудительные работы: начальника котельного цеха на 2 года 10 месяцев, сотрудника ООО «ПромТЭК» – на 1 год 11 месяцев. Также их обязали выплатить пострадавшим более 18 млн рублей.

Омский областной суд оставил этот приговор. Однако отменил взыскание компенсации материального и морального ущерба. Гражданские иски отправили на новое рассмотрение в тот же суд.