Пасхальный маркетинг по-омски: как делают миллионы на всеми любимом празднике

Христианская суть праздника заменяется модными трендами и скупкой милых безделушек.

Совсем скоро католики и православные отметят Пасху. В 2026 году один из главных церковных праздников приходится на разные даты, это связано с тем, что одни придерживаются григорианского календаря, другие – юлианского. У католиков Пасха будет праздноваться 5 апреля, у православных – 12-го.

Омские магазины уже активно продают пасхальную атрибутику, цены на яйца и муку пошли вверх, и все чаще стали рекламироваться кулинарные мастер-классы и занятия декоративно-прикладным творчеством по созданию пасхального декора. Пасха давно стала культурным феноменом, который компании активно используют для продвижения товаров и услуг.

«Зверский» декор

В планах любого отдела маркетинга любой коммерческой структуры есть календарь так называемых инфоповодов. Пасха в таком медиаплане стоит отдельной строкой: специально к празднику формируют ассортимент с тематическим дизайном, оформляют витрины и полки, объявляют бонусные программы, ряд супермаркетов и галамаркетов проводят творческие и кулинарные мастер-классы.

С использованием пасхального декора и атрибутов проходят фотосессии, а в зоопарках в эти дни популярными становятся все зайцевые и курообразные: цыплята, курочки, петушки. Таких товаров и на полках все больше.

Также в продаже стало много кроликов, крольчат и зайцев – в последнее время россиянам особенно полюбился этот совсем не православный пасхальный зверек. Впрочем, он к религиозной теме не имеет никакого отношения, а скорее, к народной культуре и представлениям.

– Кролик не является символом Пасхи даже у католиков. Он символизирует весну и плодородие, и этот символ соединился с христианским праздником, – говорит культуролог Юлия Родионова.

К Пасхе не относят и цыплят, лишь как будущих кур, несущих яйца. Однако при сервировке стола фигурки пернатых используют для поднятия настроения.

Кулич за два миллиона

С каждым годом товаров пасхальной линии становится все больше, активности все популярнее. Почти все, кто занимается съедобными товарами, отмечают сезонность такой продукции: от пасхального кекса, пирогов, тортов до печенья, капкейков на пасхальный лад, бриошей, рогаликов. Существуют модные цвета для окрашивания яиц и куличи с авторской начинкой.

– Помните про дубайский шоколад? В прошлом году самым дорогим изделием стал кулич бренда Caviar за 2,67 млн рублей, – рассказывает экономист Елена Масленникова. – Начали спорить о «люксовых» пасхальных товарах, кто-то посчитал коммерциализацию неуместной, кому-то трата таких денег не понравилась, потому что есть другое применение финансам. Третьим не угодил сам дубайский шоколад, поскольку он считается восточной сладостью. А вот церковь отнеслась к таким спорам холодно – кулич не является предметом веры, о чем тут спорить и какие могут быть ограничения.

Выпускают к Пасхе шоколад, шоколадные фигурки кроликов, шоколадные яйца. Иногда компании, пытаясь переплюнуть конкурентов, попадают в скандальные истории.

– В 2004 году были выпущены шоколадные яйца «Петрушка» с надписью «ХВ» – «Христос Воскрес», к тому же было указано, что они освящены. Тогда использование символов веры посчитали недопустимым, – вспомнила Елена Масленникова.

В прошлом году на пасхальные товары в России было потрачено 135 млн рублей. Сейчас маркетологи почти не упоминают о христианской сути праздника, однако то, что он создан для семейного времяпрепровождения с особыми угощениями и традициями, – да. Внешняя эстетика для истинно верующих не может заслонить главного смысла праздника.