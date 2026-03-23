Омичи кормят иностранцев лапшой быстрого приготовления

Продукцию экспортируют в Казахстан, Беларусь, Монголию, Китай и другие страны.

С начала 2026 года предприятия Сибири экспортировали почти 270 тонн продуктов быстрого приготовления. Причем лидером по экспорту стала Омская область. На нее приходится 57 % от общего объема вывезенной лапши, растворимого картофельного пюре и каш.

Как сообщили в Омской таможне, эти продукты покупают 18 стран мира. Самым крупным потребителем остается Казахстан. Однако растут поставки в Беларусь, Монголию и Китай. Появились и новые покупатели, такие как Азербайджан.

В прошлом году экспорт достиг 3,5 тысячи тонн. Причем 3,3 тысячи тонн составила именно лапша.

Ранее в Омской таможне рассказали, что омский рынок захватывают китайские цветы.