Drivee и пассажиры поздравили водителей такси по всей России

Поздравления транслировали на медиафасадах, а по дорогам ездили автомобили с большими экранами, где показывали слова благодарности водителям.

В Международный день таксиста, 22 марта, сервис заказа такси Drivee запустил акцию благодарности водителям. По всей стране на улицах и медиаэкранах появились слова пассажиров, посвященные людям, которые ежедневно работают за рулем.

В компании напомнили, что за каждой поездкой стоит реальный человек, а не просто исполнитель заказа. Поэтому в праздник сервис предложил пассажирам поделиться личными историями о поездках и водителях.

– Мы привыкли воспринимать вызов машины как должное: нажал кнопку, сел и доехал. Но за этой кнопкой всегда стоит реальный человек со своей жизнью, усталостью и мечтами, – отметил генеральный директор Drivee Егор Сметанин. – Наш сервис строят люди для людей.

По словам представителей сервиса, из историй пользователей сложился своеобразный портрет современного водителя такси. Пассажиры рассказывали о ситуациях, когда водители помогали объехать пробку, возвращали забытые вещи, делали музыку тише, заметив, что пассажир уснул, или просто поддерживали разговор в дороге.

Эти истории стали основой для серии уличных плакатов и цифровых экранов в разных городах России. На родине сервиса – в Якутске – поздравления демонстрировали на медиафасаде в центре города, а на стене девятиэтажного дома появилось большое послание благодарности. В Новосибирске и Омске ролики с поздравлениями также показывали на центральных медиаэкранах.

Кроме того, в рамках акции запустили специальный сайт, где пользователи могли создать открытку для водителя, рассказать свою историю поездки и поделиться ею в социальных сетях.

В компании отмечают, что даже простая благодарность или высокая оценка поездки в приложении важны для водителей. В Drivee подчеркивают: работа таксиста – это не только управление автомобилем, но и ежедневное взаимодействие с людьми, их историями и жизненными ситуациями.

Drivee – российский сервис заказа поездок, работающий более чем в 100 городах страны. Платформа построена на модели прямого взаимодействия: пассажир предлагает стоимость поездки, а водитель может согласиться или предложить свою цену. Приложение доступно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.