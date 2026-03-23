Вкладчики переходят на длинные депозиты, чтобы фиксировать текущие высокие ставки

Аналитики говорят, что ситуация в дальнейшем зависит от решений регулятора и общей ситуации на финансовом рынке.

На фоне изменения денежно-кредитной политики в России одновременно усиливаются два тренда: постепенное оживление кредитования и рост интереса к накоплениям. По оценкам аналитиков ВТБ, вкладчики все чаще выбирают долгосрочные депозиты, чтобы сохранить текущую доходность.

По прогнозам экспертов, в первом квартале объем выдачи кредитов физическим лицам может составить около 2,3 трлн рублей – это более чем на 50 % выше показателя аналогичного периода прошлого года.

На розничном рынке уже заметны первые изменения условий. В частности, банки корректируют ставки по ипотеке и кредитам наличными, а также пересматривают требования к первоначальному взносу. Дальнейшая динамика будет зависеть от решений регулятора и общей ситуации на финансовом рынке.

Параллельно трансформируется и рынок сбережений. С учетом ожиданий смягчения политики Банка России доходность депозитов в перспективе может начать снижаться. В этих условиях многие вкладчики стремятся зафиксировать действующие ставки, выбирая вклады сроком от одного года и более. При этом для краткосрочного хранения средств сохраняют популярность накопительные счета. По итогам года эксперты прогнозируют рост общего объема пассивов примерно на 10 %.

– Снижение ключевой ставки стимулирует активность розничного рынка. Банки усиливают конкуренцию за заемщиков, не только снижая ставки, но и возвращая программы рефинансирования, – прокомментировал старший вице-президент банка Алексей Охорзин. – Для клиентов это – возможность сэкономить и позволить себе покупки в разгар весеннего сезона. Наряду с возможностью «купить» актуальность сохраняет и тренд на «копить».

Он добавил, что ставки по вкладам продолжают опережать инфляцию, а особенно на длинный срок. В это же время накопительные счета уже укрепились в качестве народного «электронного кошелька» с дополнительной выгодой.