Стало известно, чей труп вытащили из реки в центре Омска

Погибшей оказалась молодая девушка.

Вчера, 22 марта, из реки Омь возле Комсомольского моста вытащили труп. Как рассказали «Омск-информу» в полиции, погибшей оказалась 17-летняя девушка, утонувшая еще в декабре прошлого года.

– Тело девушки заметил прохожий. На место выезжали сотрудники полиции, проводится дальнейшая проверка, устанавливаются все обстоятельства гибели девушки, – рассказали в полиции.

Отметим, что ранее очевидцы предположили, что из Оми вытащили тело мужчины – на это указывало отсутствие волос на голове. Однако при детальном рассмотрении видно, что некоторые волосы срезаны. Судя по всему, они мешали достать тело из замершей воды.