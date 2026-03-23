Омичи устроили голую драку за легендарные беляши

В Нефтяниках произошел конфликт мужчин, которые не поделили популярный омский стритфуд.

Утро в омских Нефтяниках началось с гастрономического скандала, переросшего в драку. Возле знаменитого павильона с беляшами у остановки «Исполком» произошел конфликт между двумя группами проголодавшихся омичей. Фото и видео с места событий разлетелось по социальным сетям.

Как рассказывают очевидцы, потасовка вспыхнула прямо во время трапезы. Трое мужчин приехали к точке общепита на автомобиле, в то время как двое других горожан, в красной и серой куртках, уже доедали свою выпечку под навесом. Что именно стало беляшом раздора – остается загадкой, однако словесная перепалка мгновенно переросла в драку.

Участники конфликта начали выяснять отношения, не выпуская еду из рук. Спор между «автомобилистами» и пешеходами быстро перешел в активную фазу: в ход пошли кулаки. Ранний час и присутствие других покупателей мужчин не остановило. Как не остановил и утренний холод – один из автомобилистов выбежал помахать кулаками буквально голый. Обращались ли участники «беляшной битвы» в полицию или медицинские учреждения, информации нет.