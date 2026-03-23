В центре Омска произошло страшное лобовое ДТП

Женщина на «мицубиси» вылетела на встречную полосу, протаранила «мазду» и снесла забор.

Сегодня, 23 марта, в Центральном округе Омска произошло жуткое лобовое ДТП с пострадавшими, в том числе ребенком. Сообщение о происшествии на Иртышской набережной поступило в дежурную часть Госавтоинспекции около семи часов утра.

По предварительным данным полиции, 40-летняя женщина за рулем кроссовера «Мицубиси» двигалась по набережной и не справилась с управлением. Иномарка вылетела на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Мазда», которым управлял 59-летний мужчина. После удара неуправляемый «мицубиси» отбросило на обочину, где машина протаранила металлическое пешеходное ограждение.

Медицинская помощь потребовалась обоим водителям, а также маленькому пассажиру «мицубиси» – 11-летнему мальчику. О степени тяжести их травм не сообщается.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия. Окончательные причины случившегося и все обстоятельства дорожного инцидента будут установлены в ходе начавшейся проверки.