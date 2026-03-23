Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

В «Омскоблводопроводе» назначили нового начальника

Им стал 65-летний экс-руководитель Росреестра.
Сергей Чаплин

Сегодня министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко представил коллективу АО «Омскоблводопровод» нового руководителя. Должность занял Сергей Чаплин.

До этого Чаплин работал в правоохранительных органах, а потом возглавлял Управление Росреестра по Омской области. Однако недавно выяснилось, что он больше не может занимать должность из-за достижения предельного возраста пребывания на гражданской службе. Управленцу исполнилось 65 лет.

– Новому руководителю предстоит провести финансовый аудит предприятия, выстроить устойчивую кадровую политику, разработать долгосрочный план развития. Необходимо в кратчайшие сроки проверить все объекты, где АО «Омскоблводопровод» выступает заказчиком, – сообщает пресс-служба минэнерго.

Отметим, что «Омскоблводопровод» обеспечивает водой 13 районов области.

1313
1313