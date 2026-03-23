·Политика

В районе Омской области простились с фермером, едва избравшимся в депутаты

До политической карьеры он занимался бизнесом в сфере сельского хозяйства.
Сергей Зюбин

Сегодня, 23 марта, стало известно о смерти депутата Колосовского района Омской области Сергея Зюбина. Об этом сообщили в районной администрации.

– Администрация и Совет Колосовского муниципального района выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Викторовича, – сказано в посте.

Сергей Зюбин вошел в состав Совета Колосовского района осенью 2025 года. До начала политической карьеры, в начале 2020-х, он развивал собственное КФХ, специализируясь на разведении крупного рогатого скота. Позже он продолжил предпринимательскую деятельность в статусе ИП, работая в сфере смешанного сельского хозяйства.

Районный парламентарий ушел из жизни после непродолжительной болезни. Прощание с ним состоялось сегодня, 23 марта.

