Экс-форварда «Авангарда» Буше не пускает в Россию жена

Она поставила хоккеисту ультиматум.
Рид Буше

Бывший нападающий «Авангарда» Рид Буше, скорее всего, покинет хоккейный клуб «Автомобилист». Расторгнуть контракт могут в ближайшее время.

– Супруга форварда столкнулась с послеродовой депрессией и поставила ему ультиматум: либо семья, либо хоккей. В настоящий момент форвард находится в США и не выходит на связь с руководством, – сообщает ТГ-канал «Трансфекры КХЛ».

Напомним, Буше отпросился на свадьбу к брату в Америку 29 января. В феврале он перестал выходить на связь.

