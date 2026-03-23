Маленькую дочь погибшего на СВО омича хотели оставить без выплат

В МФЦ сослались на отсутствие прописки.

Жительница Омской области пожаловалась в прокуратуру на нарушение своих прав. Дело в том, что ее сын погиб на СВО. Однако ни она, ни 4-летняя дочь мужчины не получили положенную выплату.

Причиной стало отсутствие у военнослужащего постоянной регистрации на территории Омской области. С 2022 года он жил в Омске и работал. Здесь же заключил контракт с Минобороны.

Чтобы мать и дочь солдата получили выплаты в размере 1 млн рублей, прокурор обратился в суд. Иск удовлетворили. Родные военнослужащего получили деньги.

Всего после прокурорского вмешательства семьи участников спецоперации получили около 30 млн рублей.