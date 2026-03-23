Житель Омской области зарезал подругу в бане

За это он проведет в колонии 8,5 лет.

Тюкалинский городской суд Омской области признал 43-летнего местного жителя виновным в убийстве. Жертвой стала его знакомая женщина.

Преступление произошло вечером 18 июня 2025 года в бане на территории одного из частных домов. Пьяный мужчина ударил свою знакомую ножом в грудь. Женщина скончалась на месте.

Отметим, что мужчина оказался ранее неоднократно судимым. Вину он признал частично, заявив, что не хотел убивать, просто разозлился на оскорбительные слова женщины.

В наказание его решили отправить в колонию строгого режима на 8,5 лет. Кроме того, мужчину обязали выплатить по 800 тыс. рублей родственникам погибшей женщины.

Приговор в законную силу пока не вступил. Мужчина может его обжаловать.