ОмГУ и «Трамплин Электроникс» запускают программу подготовки специалистов по микроэлектронике

В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского открывают новую образовательную траекторию по микроэлектронике, архитектуре микропроцессоров и низкоуровневому программированию. Проект реализуется совместно с компанией «Трамплин Электроникс».

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали ОмГУ и технологическая компания. Программа рассчитана на студентов факультета цифровых технологий, математики и кибербезопасности, а также физического факультета.

В учебные планы уже включили ряд специализированных дисциплин. Среди них – «Микропроцессорные системы», «Основы архитектуры LoongArch/Иртыш и низкоуровневая разработка», а также проектно-исследовательский семинар.

Программа направлена на подготовку специалистов в области современной микроэлектроники, архитектуры вычислительных систем и системного программирования. Особое внимание уделят практической работе с отечественными архитектурами, что связано с задачами технологического суверенитета.

По итогам первого этапа обучения, уже к концу 2026 года из наиболее успешных студентов сформируют проектные группы. В них смогут войти не только учащиеся ОмГУ, но и студенты других вузов Омска. Участники будут работать над реальными инженерными и исследовательскими задачами компании.

Кроме того, для студентов предусмотрена стипендиальная поддержка – до 30 тысяч рублей в месяц.

– Мы создаем полноценную среду, где студенты с первых курсов погружаются в реальные задачи микроэлектроники и архитектуры микропроцессоров, – отметил и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт. – Благодаря партнерству с «Трамплин Электроникс» студенты ОмГУ и других вузов получат доступ к актуальным индустриальным компетенциям, а лучшие из них – еще и стипендиальную поддержку. Уверен, что такая синергия образования и бизнеса позволит подготовить специалистов, способных решать сложнейшие задачи импортозамещения и технологического развития региона и страны.

В университете рассчитывают, что новая образовательная траектория станет одним из шагов к формированию в Омской области центра компетенций в сфере микроэлектроники, архитектуры микропроцессоров и системного программирования. В дальнейшем партнеры планируют развивать совместные научно-исследовательские проекты и расширять образовательные программы для высокотехнологичных отраслей.