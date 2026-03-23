Омичам предложили черновики для зачисления детей в школы

Это должно помочь отправить заявление вовремя.

На портале «Госуслуги» появились черновики заявлений на поступление детей в 1-й класс. После создания такого черновика появится таймер обратного отсчета, который напомнит, когда пора подавать заявление.

Для льготников предусмотрена автоматическая отправка заявления. Для этого достаточно проставить специальную галочку в черновике.

Напомним, школы должны начать прием документов не позднее 1 апреля. Зачисление детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, и льготников проходит до 30 июня. С 6 июля по 5 сентября принимают всех остальных при наличии свободных мест.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в омские школы поступит около 10,5 тысячи первоклассников.