Миллиард за три месяца: омичи «наболели» на рекордную сумму

Выплаты получили 59 тысяч местных жителей.

Фото: Freepik.com

Жители Омской области с начала 2026 года оформили уже более 59 тыс. больничных листов. Как сообщили в региональном Отделении Социального фонда России, общая сумма выплат по временной нетрудоспособности превысила 1,2 млрд рублей.

Как пояснили в ведомстве, оплачиваемый больничный омичам положен не только в случае простуды или травмы. Пособие по временной нетрудоспособности также выплачивают тем, кому необходимо ухаживать за приболевшим членом семьи, или если работник оказался на карантине. Кроме того, деньги начислят за время прохождения стационарного протезирования или в случае, если после лечения в больнице потребовалось восстановление в санатории.

Размер пособия зависит от страхового стажа и зарплаты за прошлые два года. При стаже до 5 лет пособие составит 60 % среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80 %, более 8 лет – 100 %.