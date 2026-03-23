Угроза беспилотников в Санкт-Петербурге на 12 часов задержала самолет из Омска

Сегодня, 23 марта, омские авиарейсы снова столкнулись с задержками. По информации онлайн-табло местного аэропорта, рейс из Омска в Санкт-Петербург вылетит с опозданием на 12 часов, 17:25 вместо 5:10.

В пресс-службе Росавиации объяснили причину задержек. В аэропорту Пулково действуют временные ограничения на полеты воздушных судов. Их ввели около полуночи. Также в городе объявили угрозу БПЛА.

– Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, – говорится в сообщении.

К тому же омичам, направляющимся в Казань, пришлось ждать свой вылет два часа. Их самолет отправится в путь в 8:45 вместо запланированных 6:45.