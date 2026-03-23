В «Авангарде» сделали заявление о контракте с нападающим Потуральски

Переговоры с форвардом вышли на финишную прямую.

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о ходе переговоров с лидерами команды. По его словам, вопрос с контрактом форварда Эндрю Потуральски можно считать решенным. Несмотря на то что официально о сделке еще не объявлено, стороны вышли на финишную прямую.

– С Эндрю Потуральски мы практически договорились, остались определенные детали. У нас не вызывает сомнений, что он останется с нами, – сказал Сопин.

Генменеджер подчеркнул, что сейчас клуб решил взять временную паузу. Это сделано для того, чтобы хоккеисты и тренерский штаб могли полностью сфокусироваться на предстоящем плей-офф.

Также Сопин прокомментировал недавнее усиление «Авангарда». Он отметил мастерство Кирилла Пилипенко, способного усилить топ-6, и потенциал Кирилла Долженкова, который, по прогнозам тренеров, через пару лет может стать доминирующим игроком КХЛ.