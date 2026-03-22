Группа омских подростков кусает и избивает случайных прохожих

Про странное поведение рассказали в соцсетях, фото ужасны.

Подростки провоцируют конфликты с людьми, оскорбляют и сыльно кусаются. Омичка в группе «ЧП Омск» рассказала про инцидент в Октябрьском округе.

– 17 марта на моего мужа напали трое подростков, попросили сигареты, он сказал, что нет их. Тогда они набросились и начали кусать! Это произошло возле магазина на ул. Кирова, 22/3, – сообщила она.

Женщина поделилась информацией о том, что в этом районе это не первое нападение, их несколько.

– Все происходит в темное время суток, нападают втроем. Это целенаправленно делается, чтобы искусать человека! – считает омичка.

На фото укусы выглядят весьма впечатляюще – вырваны целые куски с кожей и мышцами.

Добавим, что укус человека не такой и безобидный, а заражение различными инфекциями может привести к тяжелейшим последствиям.